В Ростехе рассказали о новом смертоносном оружии против ВСУ

Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.
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