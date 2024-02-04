В Ростехе рассказали о новом смертоносном оружии против ВСУ

Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.