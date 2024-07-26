Обвиняемый в подрыве машины офицера в Москве признался в работе на СБУ

Евгений Серебряков рассказал, что за убийство ему пообещали 10-20 тысяч долларов и украинское гражданствоЕвгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины автомобиля на севере Москвы, доставили из Турции в Москву, сообщает ФСБ.