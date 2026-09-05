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Дэвис и Смолкин о возвращении россиян: «Конкуренция – всегда здорово, мы никогда от нее не бежали, она нас всегда вдохновляла»

Грузинский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, высказался о возвращении россиян на международные старты.

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