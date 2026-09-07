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Царьград

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Дептранс Москвы увеличил интервалы на Бутовской линии метро

Дептранс Москвы увеличил интервалы на Бутовской линии метро

Интервалы движения поездов на Бутовской линии московского метрополитена временно увеличены. Причиной замедления стало нахождение человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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