На Ямале обломки БПЛА упали на промышленный объект и вызвали пожар

На месте работают экстренные службы.В Новом Уренгое была отражена атака беспилотного летательного аппарата на один из промышленных объектов.
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