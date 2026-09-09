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На Ямале обломки БПЛА упали на промышленный объект и вызвали пожар

На Ямале обломки БПЛА упали на промышленный объект и вызвали пожар

На месте работают экстренные службы.В Новом Уренгое была отражена атака беспилотного летательного аппарата на один из промышленных объектов.

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