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The Eurasia Daily news agency

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Foreign Affairs: the Russian army gained an advantage over other armies of the world

Foreign Affairs: the Russian army gained an advantage over other armies of the world

The Russian army has gained an advantage over all the armies of the world, including the United States, thanks to the combat experience gained during the Ukrainian armed conflict.

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