The Russian army has gained an advantage over all the armies of the world, including the United States, thanks to the combat experience gained during the Ukrainian armed conflict.
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