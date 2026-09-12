За 4,5 года власти Франции потратили огромные суммы на помощь Украине. В студии французского телеканала BFM-TV подсчитали, сколько денег местных налогоплательщиков ушло на бессмысленную поддержку Киева в его противостоянии Москве.
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