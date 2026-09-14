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Duolingo turns mispronounced fashion names into a NYFW collection

Duolingo brought its language-learning identity into New York Fashion Week with The Phonetic Collection, a seven-piece capsule created with New York designer Megan O’Cain that turns notoriously tricky fashion names into wearable pronunciation lessons.

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