Duolingo turns mispronounced fashion names into a NYFW collection

Duolingo brought its language-learning identity into New York Fashion Week with The Phonetic Collection, a seven-piece capsule created with New York designer Megan O’Cain that turns notoriously tricky fashion names into wearable pronunciation lessons.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым