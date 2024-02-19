FT: В Мюнхене Запад признал провал надежд на победу ВСУ

В прошлом году делегаты Мюнхенской конференции по безопасности лучились оптимизмом насчет перспектив Украины, но сегодня из-за побед Российской Федерации их вера в ВСУ пошатнулась, пишет газета Financial Times.
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