Льготы и выплаты в Росгвардии – что положено сотрудникам в 2025 году Евгения КомароваВ 2025 году сотрудникам Росгвардии положен ряд льгот и выплат, сохраняющихся с предыдущих лет.
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