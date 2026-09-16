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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об 1:0: «Спартак» был близок к потере очков, но Угальде – мастерюга. «Факел» здорово играл весь матч, но один чудак все испортил»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над « Факелом » (1:0) в матче 9-го тура РПЛ .

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