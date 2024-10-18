В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей

Граждане Сербии не смогут забыть тысячи советских воинов, павших на сербской земле в борьбе с нацизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам встречи с зампредом Совета Федерации России Константином Косачевым министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненада Поповича.