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«За успехи в изучении Корана»: совет ветеранов Королева наградил детей мигрантов в честь 23 февраля

«За успехи в изучении Корана»: совет ветеранов Королева наградил детей мигрантов в честь 23 февраля

Avia.pro - Новости Совет ветеранов города Королёва Московской области выразил признательность молодым жителям Таджикистана за их усердие в изучении священных текстов ислама в свободное время после занятий.

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Комментарии
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Том Веселый
Какой хреновиной они занимаются.
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1 час.
НR
Надежда Rudi
Капец, что совет ветеранов принял такое решение. Они что, разбираются в исламе и в Коране? Да им любое изречение скажи на таджикском, они и в ладоши будут хлопать!
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48 мин.
СП
Сергей Петраков
Дебилы бл...! Старые маразматики!!
Ответить
6 мин.

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