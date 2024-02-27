«За успехи в изучении Корана»: совет ветеранов Королева наградил детей мигрантов в честь 23 февраля

Avia.pro - Новости Совет ветеранов города Королёва Московской области выразил признательность молодым жителям Таджикистана за их усердие в изучении священных текстов ислама в свободное время после занятий.
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