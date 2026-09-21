«Единая Россия» на выборах в Думу получила больше голосов, чем в 2021 году

Правящая партия, по официальным данным, набирает 57,86%, или более 33,7 миллиона голосов«Единая Россия» на выборах в Госдуму получила больше голосов, чем в 2021 году, следует из данных ЦИК.
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