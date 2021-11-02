Белгородская область получит ещё 156 млн рублей на соцконтракты

Руководитель региона Вячеслав Гладков в своей соцсети сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Белгородской области дополнительной суммы в 156 млн рублей на заключение 1,5 тысяч социальных контрактов.