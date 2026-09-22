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Татар-информ

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«Да просто бесят»: 64% автолюбителей Татарстана раздражают ночные гонщики

«Да просто бесят»: 64% автолюбителей Татарстана раздражают ночные гонщики

64% автолюбителей Татарстана заявили, что их раздражают ночные гонщики. Об этом свидетельствуют данные опроса автомобильного портала Дром, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

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