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МИД России: Вашингтону необходимо «дозреть» до серьезного разговора с Москвой

МИД России: Вашингтону необходимо «дозреть» до серьезного разговора с Москвой

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Соединенными Штатами. Впрочем, в настоящее время диалог невозможен по вине Вашингтона, уверен глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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