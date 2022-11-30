МИД России: Вашингтону необходимо «дозреть» до серьезного разговора с Москвой

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Соединенными Штатами. Впрочем, в настоящее время диалог невозможен по вине Вашингтона, уверен глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.