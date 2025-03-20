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В МИД РФ заявили о нарушении предложенного Трампом перемирия со стороны Киева

В МИД РФ заявили о нарушении предложенного Трампом перемирия со стороны Киева

Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено Украиной. Сможет ли Вашингтон справиться с неуправляемым киевским режимом? Задуматься об этом Штатам предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

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