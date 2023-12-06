Сегодня в Астрахани электричество будут отключать на 25 улицах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 19:00. В среду, 6 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 25 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 10:00 до 15:00, с 11:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.