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Карасин рассказал ТАСС о консультациях с США в Эр-Рияде

Карасин рассказал ТАСС о консультациях с США в Эр-Рияде

Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде, прошедшие 24 марта и длившиеся более 12 часов, оказались сложными, но конструктивными, заявил один из участников российской делегации глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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