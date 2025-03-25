Карасин рассказал ТАСС о консультациях с США в Эр-Рияде

Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде, прошедшие 24 марта и длившиеся более 12 часов, оказались сложными, но конструктивными, заявил один из участников российской делегации глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
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