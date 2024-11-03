CoffeeSpace — это приложение, похожее на Hinge, которое хочет помочь вам найти своего соучредителя

Компания CoffeeSpace стремится помочь людям найти партнеров для своих стартапов в Интернете. Стартап, запустил приложение для социальных сетей, которое объединяет людей, изучающих идеи стартапов и ищущих сооснователей.
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