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TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетво...

TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетво...

TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетворения спроса на ИИ-чипыВ ответ на высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC вновь начал масштабное расширение у себя на родине.

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