TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетво...

TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетворения спроса на ИИ-чипыВ ответ на высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC вновь начал масштабное расширение у себя на родине.