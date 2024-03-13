TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетво...

TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетворения спроса на ИИ-чипыВ ответ на высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC вновь начал масштабное расширение у себя на родине.
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