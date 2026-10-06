Саудовская Аравия: базирующиеся в Йемене повстанцы-хуситы заявили, что в полдень нанесли удар по международному аэропорту Абха (AHB/OEAB) в провинции Асир с помощью баллистической ракеты, что привело к срыву полетов.
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