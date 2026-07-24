Майнеры Bitcoin сокращают давление предложения, удерживая добытые монеты

Поведение майнеров Bitcoin продолжает указывать на снижение потенциального давления продавцов. Особое внимание аналитики уделяют участникам Binance Pool — одного из крупнейших майнинговых пулов сети, поскольку их действия нередко становятся ранним сигналом изменения объема нового предложения BTC на рынке.
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