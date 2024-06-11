Фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" собрал рекордное количество гостей

Фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" завершился с рекордными результатами. За это время на ярмарке на улице Школьной было продано более 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов, а также более 100 тонн замороженной рыбы.
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