Фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" собрал рекордное количество гостей

Фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" завершился с рекордными результатами. За это время на ярмарке на улице Школьной было продано более 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов, а также более 100 тонн замороженной рыбы.