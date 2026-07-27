Хаос в Черном море. Запад здорово все придумал, но попал в свой же капкан

В прошлую среду Казахстан сообщил о прекращении экспорта своей нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума в крупный российский черноморский порт Новороссийск из-за украинских ударов дронами по танкерам в Черном море, которые эту нефть перевозят.