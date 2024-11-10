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Лекорню: Франция поставит Украине ракеты SCALP для ударов «за линией фронта»

Лекорню: Франция поставит Украине ракеты SCALP для ударов «за линией фронта»

Париж поставит Украине партию из около десяти ракет SCALP для ударов «за линией фронта». Соответствующее заявление сделал руководитель оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню, который стал собеседником издания Le Journal du Dimanche.

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