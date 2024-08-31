Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Андрей Павлов

Ну и? То, что красные линии это фигня, понимают как и у нас, так и на Западе. Мы уподобляемся Карабасу-Барабасу из фильма о Буратино: "Счас как дам больно!" То, что истинные хозяева России, олигархи, тормозят армию, тоже многим понятно. То, что власть против них бессильна, или действует заодно с ними, тоже не секрет, нам еще в советской школе на примере Америки показывали, что при капитализме по другому быть не может. То, что Медведев проговорился о том, что переговоры могли быть, говорит о том, что олигархат готов страну сдать. Боевых опытных генералов от СВО убрали куда подальше, одного в Африку, другого под арест. А из каждого утюга звучит "Все хорошо, прекрасная маркиза". А сейчас им разрешат использовать ракеты большой дальности, и прифронтовая зона протянется до Урала и северного ледовитого океана. Логистику-то ихнюю мы оберегаем.