Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Реплика о тайном Генштабе ВС РФ Эпиграф: «А не слишком ли быстро мы идём вперёд?» (Юхан Клаузевяка, военный мыслитель на хладагентах, кавалер Ордена Банной Подвязки с рюшечками и прилипшими Дубовыми Листьями) Простите, не удержался.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну и? То, что красные линии это фигня, понимают как и у нас, так и на Западе. Мы уподобляемся Карабасу-Барабасу из фильма о Буратино: &quot;Счас как дам больно!&quot; То, что истинные хозяева России, олигархи, тормозят армию, тоже многим понятно. То, что власть против них бессильна, или действует заодно с ними, тоже не секрет, нам еще в советской школе на примере Америки показывали, что при капитализме по другому быть не может. То, что Медведев проговорился о том, что переговоры могли быть, говорит о том, что олигархат готов страну сдать. Боевых опытных генералов от СВО убрали куда подальше, одного в Африку, другого под арест. А из каждого утюга звучит &quot;Все хорошо, прекрасная маркиза&quot;. А сейчас им разрешат использовать ракеты большой дальности, и прифронтовая зона протянется до Урала и северного ледовитого океана. Логистику-то ихнюю мы оберегаем.
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