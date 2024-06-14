Еженедельный гороскоп Павла Глобы с 17 по 23 июня 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяАстрологические прогнозы Павла Глобы всегда привлекают внимание тех, кто ищет подсказки и советы на каждый новый день.
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