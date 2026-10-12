Химическая чистка дымохода: личный опыт, обзор средств и реальные ограничения

Когда впервые сталкиваешься с густым дымом, который вместо трубы начинает заполнять комнату, приходит понимание простой истины: дымоход — это не просто канал для отвода газов, а важнейший элемент безопасности всего дома.
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