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stroim21

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Химическая чистка дымохода: личный опыт, обзор средств и реальные ограничения

Химическая чистка дымохода: личный опыт, обзор средств и реальные ограничения

Когда впервые сталкиваешься с густым дымом, который вместо трубы начинает заполнять комнату, приходит понимание простой истины: дымоход — это не просто канал для отвода газов, а важнейший элемент безопасности всего дома.

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