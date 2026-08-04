Граждане Таджикистана продолжают массово получать российские паспорта. Нормально ли это?

Alex Nемо

Имя первого кандидата вполне официально известно - Посол, якобы РФ, в таджикистане. Выдавший 78 тысяч паспортов(!!!) "соотечественникам" за один только 2025 год. "Соотечественникам" неговорящим по-русски и которые, скорее всего, были ввезены в таджикистан из афгана и потому не имеющие в таджикистане никаких криминальных следов. А справку из афгана вообще не реально получить, даже если запрашивать... Просто для справки. Данные от нескольки таких вот "таджиков", которые даже не смогли долго отрицать факт того что они афганцы. Паспорт таджикистана стоил им от 300 до 500 баксов, в зависимости от возраста и длительности т.е. даты фиктивного получения паспорта. Свежие дешевле, старые дороже, по вполне понятным причинам. Хотя все приехали и жили в таджикистан в пределах 2-3 лет. Это кстати и объясняет почему они не смогли исправить афганские акценты и речевые традиции.