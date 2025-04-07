Шторм обрушится на Забайкалье

Днем 8 апреля и в течение суток 9 апреля местами по Забайкалью ожидается очень сильный ветер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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