Василь Родидеал предпочитает участие в боевых действиях в рядам Армии России экстрадиции в Румынию.Арестованный в России по запросу Интерпола румын Василь Родидеал просит не высылать его в Румынию, а позволить ему отправиться в зону проведения специальной военной операции.