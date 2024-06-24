Суд признал невиновным американца, который 20 лет ждал смертную казнь

Global Look Press/Pogiba Alexandra/news.ru Суд в Техасе снял обвинения с американца, который около 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к убийству, совершенному в 1977 году, сообщает телеканал CNN.
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