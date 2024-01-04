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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» вырвала победу у «Атлетико» (4:3) на 91-й минуте. В лайве на хозяев давали 20.00

«Жирона» победила «Атлетико» на своем поле в матче 19-го тура Ла Лиги. Хозяева победили со счетом 4:3.

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