Регистрация подтверждает соответствие нормам производства, но не делает продукт безопасным при бесконтрольном приеме Бесконтрольное употребление биологически активных добавок может вызвать гипервитаминоз и негативно сказаться на работе почек, сердца и сосудов, сообщила "Газете.