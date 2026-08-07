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Эксперт сказал, как вернуть деньги за купленную в рассрочку бракованную технику

Эксперт сказал, как вернуть деньги за купленную в рассрочку бракованную технику

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов дал советы покупателям, стремящимся вернуть деньги за приобретенную в рассрочку технику, которая оказалась бракованной, сообщает "Российская газета" .

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