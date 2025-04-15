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Врач-невролог назвал неизлечимую болезнь, которую может вызвать коронавирус

Врач-невролог назвал неизлечимую болезнь, которую может вызвать коронавирус

Вторник, 15 апреля. «Крым 24».Коронавирус может стать причиной развития болезни Паркинсона. Так, перенесённая инфекция может ускорить проявление этого неизлечимого заболевания, вызывая неврологические симптомы, требующие быстрого обнаружения.

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