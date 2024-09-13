Врач назвала первые признаки внезапной остановки сердца

Это потеря сознания и отсутствие пульса Среди первых признаков остановки сердца: внезапная потеря сознания, остановка дыхания, отсутствие пульса на крупных сосудах, побледнение кожи, иногда судороги, рассказала РИАМО врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» Светлана Гузь.
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