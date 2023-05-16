Военное обозрение

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На фоне ночных ударов по Киеву Зеленский получил от спецслужб предписание повременить с возвращением в столицу страны

На фоне ночных ударов по Киеву Зеленский получил от спецслужб предписание повременить с возвращением в столицу страны

Накануне глава киевского режима возвращался после своего продолжительного европейского турне. Напомним, что он посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Британию.

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