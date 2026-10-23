Подрыв газопроводов в Балтийском море в 2022 году не мог произойти без участия США. Об этом в эфире канала швейцарского издания Die Weltwoche заявил Мориц Эндерс, немецкий историк, режиссер и создатель документального фильма «Северный поток: Взрыв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».