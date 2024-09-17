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Хорошие новости для молодых родителей: в России планируют повысить пособие по уходу за ребенком

Хорошие новости для молодых родителей: в России планируют повысить пособие по уходу за ребенком

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать это предложение.   Рассматривается вариант увеличения выплат в два этапа: с 2025 года - до 50% от среднего заработка, а с 2026 года - до 60% от среднего заработка.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Сначала повысьте, а потом сообщайте. А так веры мало.
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17 час.

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