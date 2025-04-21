Хотели триумфа — получили шок. Польша и Прибалтика — в энергетическом хаосе

В феврале 2025 года страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — окончательно отключились от постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, соединявшей их с Россией и Белоруссией, и синхронизировали свои сети с европейской системой.
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