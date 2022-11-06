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Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ – 787 шайб за «Вашингтон» против 786 за «Детройт»

Александру Овечкин побил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ. Сегодня форвард «Вашингтона» забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3).

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