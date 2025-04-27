The Telegraph сообщила о нарушении правил протокола Ватиканом из-за Зеленского

Ватикан нарушил правила протокола, чтобы дать возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому занять место в первом ряду рядом с американским лидером Дональдом Трампом и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном на похоронах папы римского Франциска.