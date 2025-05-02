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Снайперы ВС РФ сбили более 50 коптеров "Баба Яга" за боевое дежурство

Снайперы ВС РФ сбили более 50 коптеров "Баба Яга" за боевое дежурство

Минобороны РФ В ходе боевого дежурства, прикрывая штурмовиков, снайперы мотострелкового подразделения группировки "Центр" уничтожили более 50 гексакоптеров "Баба Яга" на красноармейском направлении специальной военной операции.

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