Снайперы ВС РФ сбили более 50 коптеров "Баба Яга" за боевое дежурство

Минобороны РФ В ходе боевого дежурства, прикрывая штурмовиков, снайперы мотострелкового подразделения группировки "Центр" уничтожили более 50 гексакоптеров "Баба Яга" на красноармейском направлении специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии