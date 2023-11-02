mk.ru: в фильме «Доживем до понедельника» нашли досадный фонографический киноляп

С момента выхода в широкий культовой «школьной саги» «Доживем до понедельника» прошло 55 лет. Спустя более чем полвека корреспондент «Московского комсомольца» обнаружил в картине досадную фонографическую ошибку, которую допустил главный герой в исполнении Вячеслава Тихонова.