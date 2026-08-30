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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тодибо снизил зарплату ради перехода в «Ланс» и ради игры в ЛЧ

Жан-Клер Тодибо близок к переходу из « Вест Хэма » в « Ланс » на правах аренды, сообщает L’Équipe. Соглашение не будет включать опцию выкупа.

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