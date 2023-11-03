Великобритания захотела убедить ЕС отказаться от IRIS² в пользу OneWeb

Великобритания захотела убедить Европейский Союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.
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