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Шалимов: «Тяжело Галактионову. Начинаешь с третьего места, а тебе уже надо бороться за выживание»

Шалимов: «Тяжело Галактионову. Начинаешь с третьего места, а тебе уже надо бороться за выживание»

Бывший футболист «Интера», «Наполи» и сборной России Игорь Шалимов высказался о текущей ситуации в «Локомотиве».

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